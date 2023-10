Projection opéra Le Lac des Cygnes 6 Place de l’Église Meymac, 9 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Dans le cadre de son partenariat avec le réseau Micro-Folie, l’Opéra national de Paris offre au public la projection du ballet Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev, sur la musique de Tchaïkovski, capté en 2019. Un incontournable du ballet classique à (re)découvrir (au chaud) avant ou après votre visite au Marché de Noël de Meymac !

Gratuit sur réservation conseillée.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of its partnership with the Micro-Folie network, the Opéra national de Paris is offering the public a screening of Rudolf Nureyev’s ballet Swan Lake, with music by Tchaikovsky, filmed in 2019. A classical ballet staple to (re)discover (in the warmth) before or after your visit to the Meymac Christmas Market!

Free with reservation

En el marco de su colaboración con la red Micro-Folie, la Ópera Nacional de París ofrece al público una proyección del ballet El lago de los cisnes, de Rudolf Nureyev, con música de Tchaikovsky, rodada en 2019. ¡Un ballet clásico imprescindible para (re)descubrir (al calor) antes o después de su visita al Mercado de Navidad de Meymac!

Gratis con reserva

Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit dem Micro-Folie-Netzwerk bietet die Pariser Nationaloper dem Publikum die Vorführung des Balletts Schwanensee von Rudolf Nurejew zur Musik von Tschaikowsky, die 2019 aufgezeichnet wurde. Ein Muss des klassischen Balletts, das Sie (im Warmen) vor oder nach Ihrem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt von Meymac (wieder)entdecken können!

Kostenlos mit empfohlener Reservierung

