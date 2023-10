Conférence Quand l’art rencontre le cinéma 6 Place de l’Église Meymac, 7 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Les plans de cinéma ne sont jamais dus au hasard : positionnement des acteurs, lumières, costumes ou accessoires… Parfois même, les réalisateurs s’inspirent de célèbres tableaux. Cette conférence vous invite à comparer ces deux mondes artistiques qui ne sont pas si éloignés l’un de l’autre ! avec Noémie Fidélin

Gratuit sur réservation conseillée.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Cinema shots are never made by chance: positioning of actors, lighting, costumes or accessories… Sometimes, filmmakers are even inspired by famous paintings. This talk invites you to compare these two not-so-distant artistic worlds! with Noémie Fidélin

Free with reservation

Los planos de una película nunca se hacen por casualidad: la colocación de los actores, la iluminación, el vestuario o el atrezzo… A veces, los cineastas se inspiran incluso en cuadros famosos. Esta conferencia le invita a comparar estos dos mundos artísticos, ¡que no están tan alejados! con Noémie Fidélin

Gratis con reserva

Filmaufnahmen sind nie dem Zufall überlassen: die Positionierung der Schauspieler, die Beleuchtung, die Kostüme oder die Requisiten. Manchmal lassen sich die Regisseure sogar von berühmten Gemälden inspirieren. Dieser Vortrag lädt Sie dazu ein, diese beiden künstlerischen Welten, die gar nicht so weit voneinander entfernt sind, miteinander zu vergleichen! mit Noémie Fidélin

Kostenlos mit empfohlener Reservierung

