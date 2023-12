Atelier créatif de Noël 6 Place de l’Église Meymac, 4 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Atelier créatif autour de Noël animé par Céline Turbil, référente famille de Haute-Corrèze communauté.

Gratuit – Public familial dès 2 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 15:30:00. EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Creative Christmas workshop led by Céline Turbil, Haute-Corrèze communauté family advisor.

Free – For families aged 2 and over.

Taller creativo navideño dirigido por Céline Turbil, consejera familiar comunitaria de Haute-Corrèze.

Gratuito – Para familias a partir de 2 años.

Kreativer Workshop rund um Weihnachten unter der Leitung von Céline Turbil, Familienreferentin der Haute-Corrèze Communauté.

Kostenlos – Familienpublikum ab 2 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze