Atelier en famille La forêt enchantée 6 Place de l’Église Meymac, 2 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Dans le cocon de la Micro-Folie, venez inventer votre forêt enchantée et découvrir des chefs-d’œuvre enneigés ! Paysages, flore, couleurs, animaux… Fabriquez un monde imaginaire qui se plie, se déplie et se déploie. Avec Mathilde Joly

Gratuit, sur réservation conseillée, dès 7 ans.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the cocoon of the Micro-Folie, come and invent your own enchanted forest and discover snowy masterpieces! Landscapes, flora, colors, animals… Create an imaginary world that folds, unfolds and unfolds. With Mathilde Joly

Free, booking essential, ages 7 and up

En el capullo de la Micro-Folie, ven a inventar tu propio bosque encantado y descubre obras maestras cubiertas de nieve Paisajes, flora, colores, animales… Crea un mundo imaginario que se pliega, se despliega y se despliega. Con Mathilde Joly

Gratuito, imprescindible reservar, a partir de 7 años

Erfinden Sie im Kokon der Micro-Folie Ihren eigenen Zauberwald und entdecken Sie verschneite Meisterwerke! Landschaften, Pflanzen, Farben, Tiere… Erstellen Sie eine Fantasiewelt, die sich falten, entfalten und entfalten lässt. Mit Mathilde Joly

Kostenlos, Reservierung empfohlen, ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze