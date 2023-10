Conférence Histoire de l’arbre 6 Place de l’Église Meymac, 30 novembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Source inépuisable d’inspiration, l’arbre a toujours suscité l’imaginaire des artistes. Défi formel ou véritable manifeste, nombreux sont ceux qui en ont fait leur sujet principal. Une invitation à une promenade arborée à travers l’art ! par Lionel Ripault, en partenariat avec Radio Vassivière (L’Onde du bois)

Gratuit sur réservation conseillée.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



An inexhaustible source of inspiration, the tree has always captured the imagination of artists. Whether as a formal challenge or a veritable manifesto, many have made it their main subject. An invitation to take a walk through art! by Lionel Ripault, in partnership with Radio Vassivière (L?Onde du bois)

Free with reservation

Fuente inagotable de inspiración, los árboles siempre han cautivado la imaginación de los artistas. Ya sea como reto formal o como auténtico manifiesto, muchos han hecho de él su tema principal. Lionel Ripault, en colaboración con Radio Vassivière (L’Onde du bois)

Gratuito, se recomienda reservar

Bäume sind eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und haben schon immer die Fantasie von Künstlern angeregt. Ob formale Herausforderung oder echtes Manifest, viele haben ihn zu ihrem Hauptthema gemacht. Eine Einladung zu einem Baumspaziergang durch die Kunst! Von Lionel Ripault, in Zusammenarbeit mit Radio Vassivière (L?Onde du bois)

Kostenlos mit empfohlener Reservierung

