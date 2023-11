Atelier d’écriture 6 Place de l’Église Meymac, 22 novembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

César Cassarine* vous propose, un mercredi par mois, à 15h, un atelier d’écriture.

La finalité de cet exercice est de faciliter l’expression écrite de celles et ceux qui en éprouvent le besoin et d’aider les personnes qui souhaitent écrire sur le plan professionnel et/ou personnel des textes plus exigeants.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

6 Place de l’Église Médiathèque Intercommunale

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



One Wednesday a month at 3pm, César Cassarine* offers a writing workshop.

The aim of this exercise is to facilitate written expression for those who feel the need, and to help those who wish to write more demanding professional and/or personal texts

Un miércoles al mes a las 15.00 horas, César Cassarine* ofrece un taller de escritura.

El objetivo de este ejercicio es facilitar la expresión escrita a quienes sientan la necesidad de hacerlo, y ayudar a quienes deseen escribir textos profesionales y/o personales más exigentes

César Cassarine* bietet Ihnen an einem Mittwoch im Monat um 15 Uhr einen Schreibworkshop an.

Ziel dieser Übung ist es, denjenigen, die das Bedürfnis haben, sich schriftlich auszudrücken, zu helfen und Personen, die beruflich und/oder privat anspruchsvollere Texte schreiben möchten, zu unterstützen

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze