Atelier en famille Libère ta danse ! 6 Place de l’Église Meymac, 11 novembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Le mouvement, la danse, le corps invitent à libérer son esprit. Venez découvrir un atelier de danse comme expression de soi, avec le mouvement comme connexion à l’art par Cécile Geay

Sur réservation, salle du dernier étage du Pôle Culturel, tout public (en solo, en duo, en tribu).

2023-11-11 fin : 2023-11-11 12:00:00. EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Movement, dance and the body invite you to free your spirit. Join Cécile Geay for a workshop in dance as self-expression, with movement as a connection to art

Reservations required, on the top floor of the Pôle Culturel, for all ages (solo, duo, tribe)

El movimiento, la danza y el cuerpo invitan a liberar la mente. Acompañe a Cécile Geay en un taller de danza como autoexpresión, con el movimiento como conexión con el arte

Con cita previa, sala de la última planta del Polo Cultural, abierta al público en general (solo, dúo, tribu)

Die Bewegung, der Tanz und der Körper laden dazu ein, den Geist zu befreien. Entdecken Sie einen Workshop über Tanz als Selbstausdruck, mit der Bewegung als Verbindung zur Kunst von Cécile Geay

Auf Reservierung, Saal im obersten Stockwerk des Kulturpols, für alle Altersgruppen (Solo, Duo, Stamm)

