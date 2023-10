Projection Rumba sur la lune 6 Place de l’Église Meymac, 5 novembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Par la Compagnie Marizibill

Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Dans ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge au cœur de l’imaginaire.

Prix du public au Festival d’Avignon 2013 OFF (catégorie « spectacle de marionnettes »). Avec le Théâtre Paris-Villette dans le cadre de la « Scène virtuelle jeunesse »

Pas de réservation, salle du dernier étage du Pôle Culturel.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 11:40:00. EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Marizibill

Rumba, the little mouse, is hungry. For cheese, for adventure, for life, for dreams. In this wordless musical dream, Rumba plunges into the heart of the imagination.

Audience prize at the Festival d’Avignon 2013 OFF (puppet show category). With Théâtre Paris-Villette as part of the « Scène virtuelle jeunesse » program

No booking necessary, top floor room at Pôle Culturel

Por Compagnie Marizibill

Rumba, la ratita, tiene hambre. De queso, de aventuras, de vida, de sueños. En este sueño musical sin palabras, Rumba se sumerge en el corazón de la imaginación.

Premio del Público en el Festival de Aviñón 2013 OFF (categoría espectáculo de marionetas). Con el Théâtre Paris-Villette en el marco del programa « Scène virtuelle jeunesse »

Sin reserva previa, sala del último piso del Pôle Culturel

Von der Compagnie Marizibill

Rumba, die kleine Maus, hat Hunger. Nach Käse, nach Abenteuern, nach Leben, nach Träumen. In diesem musikalischen Traum ohne Worte taucht Rumba in das Herz der Fantasie ein.

Publikumspreis beim Festival d’Avignon 2013 OFF (Kategorie « Marionettenspiel »). Mit dem Théâtre Paris-Villette im Rahmen der « Scène virtuelle jeunesse »

Keine Reservierung, Saal in der obersten Etage des Kulturpols

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze