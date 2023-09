Conférence « Des outils et des femmes » 6 Place de l’Église Meymac, 30 septembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Dans le cadre du programme d’animations d’ « Animi et Corpora », Ludivine Capra, doctorante en archéologie à l’université de Strasbourg, présentera les pratiques artisanales et les métiers des femmes sous l’antiquité..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Animi et Corpora » program of events, Ludivine Capra, a doctoral student in archaeology at the University of Strasbourg, will be presenting Animi et Corpora » program, Ludivine Capra, a doctoral student in archaeology at the University of Strasbourg, will present the crafts and trades of women in antiquity.

En el marco del programa « Animi et Corpora? Animi et Corpora », Ludivine Capra, doctoranda en arqueología de la Universidad de Estrasburgo, presentará los oficios de las mujeres en la Antigüedad.

Im Rahmen des Animationsprogramms von « ? Animi et Corpora » wird Ludivine Capra, Doktorandin der Archäologie an der Universität Straßburg, die handwerklichen Praktiken und Berufe von Frauen in der Antike vorstellen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze