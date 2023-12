Activité manuelle : Père Noël en laine 6 Place de l’Église Étalondes, 20 décembre 2023 13:45, Étalondes.

Étalondes,Seine-Maritime

Activité manuelle dès 5 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque.

2023-12-20 13:45:00

6 Place de l’Église Médiathèque

Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie



Manual activity for children aged 5 and over.

Registration required at the Médiathèque

Actividad manual para niños a partir de 5 años.

Inscripción obligatoria en la Médiathèque

Manuelle Aktivität ab 5 Jahren.

Auf Anmeldung bei der Mediathek

