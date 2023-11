Soirée Contes d’Hiver 6 Place de la République Val-de-Scie, 1 décembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

En attendant Noël, venez passer une soirée au chaud au Croco, avec un spectacle de contes d’hiver et de Noël.

Christelle, Sylvie et Bertrand vous enchanteront le temps d »une soirée…

Spectacle tout public (enfants à partir de 8 ans).

Ouverture des portes à 20h, boissons chaudes et fraîches (pas de restauration)..

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



In the run-up to Christmas, come and spend a warm evening at Le Croco, with a show of winter and Christmas tales.

Christelle, Sylvie and Bertrand will enchant you for an evening?

Show for all audiences (children aged 8 and over).

Doors open at 8pm, hot and cold drinks (no catering).

En vísperas de Navidad, venga a pasar una cálida velada en Le Croco, con un espectáculo de cuentos de invierno y Navidad.

Christelle, Sylvie y Bertrand le encantarán durante una velada?

Espectáculo para todas las edades (niños a partir de 8 años).

Apertura de puertas a las 20.00 h, bebidas frías y calientes (sin servicio de catering).

Um die Wartezeit auf Weihnachten zu überbrücken, können Sie einen warmen Abend im Le Croco mit einer Vorstellung von Winter- und Weihnachtsmärchen verbringen.

Christelle, Sylvie und Bertrand werden Sie einen Abend lang verzaubern?

Die Vorstellung ist für alle Altersgruppen (Kinder ab 8 Jahren) geeignet.

Türöffnung um 20 Uhr, warme und kalte Getränke (keine Verpflegung).

