Café lecture 6 Place de la République Val-de-Scie, 30 novembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Croc’un livre vous propose un café lecture, pour les adultes un jeudi par mois à 20h15 !

Le but: partager ses lectures dans une ambiance conviviale autour d’un thé ou d’un café !.

2023-11-30 20:15:00 fin : 2023-11-30 . .

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Croc’un livre offers a café lecture for adults one Thursday a month at 8:15pm!

The aim: to share your reading in a convivial atmosphere over a cup of tea or coffee!

Croc’un livre ofrece un café de lectura para adultos un jueves al mes a las 20.15 horas

El objetivo es compartir sus lecturas en un ambiente cordial, tomando un té o un café

Croc’un livre bietet ein Lesecafé für Erwachsene an einem Donnerstag im Monat um 20.15 Uhr an!

Ziel ist es, sich in einer gemütlichen Atmosphäre bei einem Tee oder Kaffee über Ihre Lektüre auszutauschen!

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche