Les ateliers créatifs du Croco – Arbre d’Automne 6 Place de la république Val-de-Scie, 2 novembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Oh Croco propose plusieurs ateliers pour vos enfants. Retrouvez le programme ici !

4 enfants minimum et 8 enfants maximum.

Cette fois-ci, c’est activité « Arbre d’Automne »!

À 11h de 4 à 6 ans

À 15h dès 7ans.

2023-11-02 11:00:00 fin : 2023-11-02 12:30:00. .

6 Place de la république Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Oh Croco offers several workshops for your children. Find the program here!

4 children minimum and 8 children maximum.

This time, it’s an « Autumn Tree » activity!

At 11 am from 4 to 6 years old

At 3pm from 7 years old

Oh Croco ofrece varios talleres para sus hijos. Consulta aquí el programa

mínimo 4 niños y máximo 8 niños.

Esta vez, ¡se trata de una actividad « Árbol de otoño »!

A las 11h para niños de 4 a 6 años

A las 15h a partir de 7 años

Oh Croco bietet mehrere Workshops für Ihre Kinder an. Finden Sie das Programm hier!

mindestens 4 Kinder und maximal 8 Kinder.

Dieses Mal ist es die Aktivität « Herbstbaum »!

Um 11 Uhr von 4 bis 6 Jahren

Um 15 Uhr ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche