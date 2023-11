Représentation de l’Orchestre symphonique de Talence 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 7 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Que vous soyez un amateur de musique classique chevronné ou que vous découvriez la magie de l’orchestre pour la première fois, nous vous invitons à vibrer au rythme de leur musique.

Découvrez les musiques de Pierre et le Loup, Danse avec les loups, la composition Salut d’Amour d’Edward Elgar ou encore des extraits de la bande originale de la saga Harry Potter lors de cette séance exceptionnelle dirigé par Nicolas Piquet..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

6 Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re a seasoned classical music fan or discovering the magic of the orchestra for the first time, we invite you to vibrate to the rhythm of their music.

Discover music from Peter and the Wolf, Dances with Wolves, Edward Elgar’s Salut d’Amour and excerpts from the Harry Potter soundtrack during this exceptional session conducted by Nicolas Piquet.

Tanto si es un avezado aficionado a la música clásica como si descubre la magia de la orquesta por primera vez, le invitamos a vibrar al ritmo de su música.

Descubra la música de Pedro y el lobo, Danzas con lobos, Salut d’Amour de Edward Elgar y fragmentos de la banda sonora de la saga Harry Potter durante esta excepcional sesión dirigida por Nicolas Piquet.

Ob Sie ein erfahrener Liebhaber klassischer Musik sind oder die Magie des Orchesters zum ersten Mal entdecken, wir laden Sie ein, im Rhythmus ihrer Musik zu schwingen.

Entdecken Sie die Musik von Peter und der Wolf, Der mit dem Wolf tanzt, die Komposition Salut d’Amour von Edward Elgar oder auch Auszüge aus dem Soundtrack der Harry-Potter-Saga in dieser außergewöhnlichen Sitzung unter der Leitung von Nicolas Piquet.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cadillac-Podensac