Projection du film « Moniseur le Maire » suivie d’un débat 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 24 novembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Projection du film « Moniseur le Maire » suivie d’une discussion en présence de l’Association des Maires Ruraux de Gironde..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

6 Place de la Libération Cinéma LUX

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « Moniseur le Maire » followed by a discussion in the presence of the Association des Maires Ruraux de Gironde.

Proyección de la película « Moniseur le Maire » seguida de un debate en presencia de la Association des Maires Ruraux de Gironde.

Vorführung des Films « Moniseur le Maire » mit anschließender Diskussion in Anwesenheit der Association des Maires Ruraux de Gironde.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Cadillac-Podensac