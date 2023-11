TIRAILLEURS : ciné-débat, organisée à l’occasion du Cimetière des Oubliés et de l’Armistice 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 9 novembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Projection du film Tirailleurs de Mathieu Vadepied, avec Omar Sy et Alassame Diong.

Suivi d’une discussion en présence de Karfa Diallo, fils de tirailleur, et Patrick Serres, président de Mémoires & Partages..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

6 Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Screening of Mathieu Vadepied’s film Tirailleurs, starring Omar Sy and Alassame Diong.

Followed by a discussion with Karfa Diallo, son of a tirailleur, and Patrick Serres, President of Mémoires & Partages.

Proyección de la película Tirailleurs de Mathieu Vadepied, protagonizada por Omar Sy y Alassame Diong.

A continuación, debate con Karfa Diallo, hijo de un tirailleur, y Patrick Serres, Presidente de Mémoires & Partages.

Vorführung des Films Tirailleurs von Mathieu Vadepied, mit Omar Sy und Alassame Diong.

Anschließend Diskussion mit Karfa Diallo, Sohn eines Tirailleurs, und Patrick Serres, Präsident von Mémoires & Partages.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Cadillac-Podensac