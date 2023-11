TU NOURRIRAS LE MONDE : séance discussion 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 3 octobre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Ce documentaire retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pratique une agriculture particulièrement intensive, la Champagne crayeuse. Pour comprendre les origines des crises sociales et environnementales auxquelles les campagnes de cette région sont aujourd’hui confrontées, deux jeunes ingénieurs agronomes partent à la rencontre de ses céréaliers. A travers le récit de leurs histoires personnelles, peu à peu se reconstruit le fil des politiques agricoles des 70 dernières années, et leur impact sur nos campagnes.

séance suivie d’une discussion avec Jacques Beaucé des Jardins de Bouet, Maraîchage Biologique en Agroécologie

+ dégustation dans le hall

Dans le cadre du Festival Alimenterre – en partenariat avec Les jardins de Bouet et l’AMAP Les affamés du local.

2023-10-03 fin : 2023-11-03 20:00:00. EUR.

6 Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This documentary traces the agricultural history of the Chalky Champagne region of France, a particularly intensive cereal-growing area. To understand the origins of the social and environmental crises facing the region’s countryside today, two young agronomists set out to meet the region’s cereal growers. Through their personal stories, they gradually reconstruct the agricultural policies of the last 70 years, and their impact on the countryside.

followed by a discussion with Jacques Beaucé from Jardins de Bouet, Maraîchage Biologique en Agroécologie

+ tasting in the hall

As part of the Alimenterre Festival – in partnership with Les jardins de Bouet and AMAP Les affamés du local

Este documental recorre la historia agrícola de la región francesa de Champaña Calcárea, una zona especialmente intensiva en el cultivo de cereales. Para comprender el origen de las crisis sociales y medioambientales a las que se enfrenta el campo de esta región en la actualidad, dos jóvenes ingenieros agrónomos salen al encuentro de los cerealistas de la región. A través de sus historias personales, van reconstruyendo las políticas agrícolas de los últimos 70 años y su impacto en el campo.

seguida de un debate con Jacques Beaucé, de Jardins de Bouet, Maraîchage Biologique en Agroécologie

+ degustación en la sala

En el marco del Festival Alimenterre – en colaboración con Les jardins de Bouet y la AMAP Les affamés du local

Dieser Dokumentarfilm zeichnet die landwirtschaftliche Geschichte einer französischen Getreideanbauregion nach, in der eine besonders intensive Landwirtschaft betrieben wird: die Champagne crayeuse. Um die Ursprünge der sozialen und ökologischen Krisen zu verstehen, mit denen die ländlichen Gebiete dieser Region heute konfrontiert sind, begeben sich zwei junge Agraringenieure auf eine Reise zu den Getreidebauern dieser Region. Durch die Erzählung ihrer persönlichen Geschichten rekonstruiert sich nach und nach der Faden der Agrarpolitik der letzten 70 Jahre und ihre Auswirkungen auf unsere ländlichen Gebiete.

anschließend Diskussion mit Jacques Beaucé von Jardins de Bouet, Maraîchage Biologique en Agroécologie

+ Verkostung in der Lobby

Im Rahmen des Festivals Alimenterre – in Partnerschaft mit Les jardins de Bouet und der AMAP Les affamés du local

