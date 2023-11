Lecture Vivante : « L’empreinte de l’ange » 6, place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc, 24 novembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

« L’empreinte de l’ange », D’après le roman de Nancy Huston (Actes Sud)

Gratuit pour tous à partir de 14 ans..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

6, place de la Halle aux Grains Médiathèque Intercommunale

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



« L’empreinte de l’ange », based on the novel by Nancy Huston (Actes Sud)

Free for everyone aged 14 and over.

« L’empreinte de l’ange », basada en la novela de Nancy Huston (Actes Sud)

Gratis para mayores de 14 años.

« L’empreinte de l’ange » (Der Abdruck des Engels), Nach dem Roman von Nancy Huston (Actes Sud)

Kostenlos für alle ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CVL Castelnau-Montratier