Concert d'orgues orchestré par Monsieur Zapata. > Gratuit.

> Tout public..

2023-12-27 17:30:00

6 Place de la Comporte Eglise des Templiers

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organ concert orchestrated by Monsieur Zapata. > Free admission.

> All audiences. Concierto de órgano orquestado por el Sr. Zapata. > Entrada libre.

> Todos los públicos. Orgelkonzert, orchestriert von Herrn Zapata. > Kostenlos.

