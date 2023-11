Rencontre littéraire avec Ludovic Bouquin 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 15 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La librairie l’Escapade organise son vendredi noir avec Ludovic Bouquin à l’occasion de la sortie de nouveau polar « Gâteau de semoule 2.0 » chez M+ éditions..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 12:00:00. EUR.

6 Place de la Cathédrale Librairie l’Escapade

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Escapade bookshop is holding its Black Friday with Ludovic Bouquin to mark the release of his new thriller « Gâteau de semoule 2.0 », published by M+ éditions.

La librería Escapade celebra su Black Friday con Ludovic Bouquin con motivo del lanzamiento de su nuevo thriller « Gâteau de semoule 2.0 », publicado por M+ éditions.

Die Buchhandlung L’Escapade veranstaltet einen schwarzen Freitag mit Ludovic Bouquin anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Kriminalromans « Gâteau de semoule 2.0 » (Grießkuchen 2.0) bei M+ éditions.

