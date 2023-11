Rencontre littéraire avec Patrick Fort 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 7 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La librairie l’Escapade organise une rencontre littéraire avec Patrick Fort pour son dernier roman « Là-bas, la forêt m’attends » paru aux éditions Passiflore..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 20:00:00. EUR.

6 Place de la Cathédrale Librairie l’Escapade

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Escapade bookshop is organizing a literary encounter with Patrick Fort for his latest novel « Là-bas, la forêt m’attends », published by Passiflore.

La librería Escapade organiza un coloquio literario con Patrick Fort sobre su última novela, Là-bas, la forêt m’attends, publicada por Passiflore.

Die Buchhandlung L’Escapade organisiert eine literarische Begegnung mit Patrick Fort für seinen neuesten Roman « Là-bas, la forêt m’attends », der im Verlag Passiflore erschienen ist.

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn