Rencontre littéraire avec Clara Arnaud 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 22 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La librairie L’Escapade organise une rencontre littéraire avec Clara Arnaud pour son nouveau roman « Et vous passerez comme des vents fous » chez Actes Sud (un de chouchous de la libraire pour cette rentrée littéraire) avec le soutien de Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

« Au cours d’une saison d’estive, les attaques répétées d’une ourse ravivent les tensions dans une vallée pyrénéenne. Tentant de s’abstraire des débats, Alma, une éthologue, et Gaspard, un berger, communient avec la montagne, mêlent leur existence à celles des bêtes. Sur ces terres où l’homme et l’animal sont intiment liés, l’histoire d’un jeune montreur d’ours parti faire fortune à New York, un siècle plus tôt, résonne tragiquement avec le présent »..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 20:30:00. EUR.

6 Place de la Cathédrale Librairie l’Escapade

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The L’Escapade bookshop is organizing a literary encounter with Clara Arnaud for her new novel « Et vous passerez comme des vents fous », published by Actes Sud (one of the bookshop’s favorites this autumn), with the support of Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

« During the summer months, repeated attacks by a female bear rekindle tensions in a Pyrenean valley. Trying to distance themselves from the debates, Alma, an ethologist, and Gaspard, a shepherd, commune with the mountains, blending their lives with those of the animals. In a land where man and beast are inextricably linked, the story of a young bear showman who left to make his fortune in New York a century ago resonates tragically with the present.

La librería L’Escapade organiza un encuentro literario con Clara Arnaud con motivo de su nueva novela « Et vous passerez comme des vents fous », publicada por Actes Sud (uno de los favoritos de la librería este otoño), con el apoyo de Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

« Durante la temporada estival de pastoreo, los repetidos ataques de un oso reavivan las tensiones en un valle pirenaico. Alma, etóloga, y Gaspard, pastor, intentan distanciarse de los debates mediante la comunión con las montañas y la fusión de sus vidas con las de los animales. En esta tierra donde el hombre y el animal están inextricablemente unidos, la historia de un joven exhibicionista de osos que partió para hacer fortuna en Nueva York hace un siglo resuena trágicamente en el presente.

Die Buchhandlung L’Escapade organisiert mit Unterstützung von Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine eine literarische Begegnung mit Clara Arnaud für ihren neuen Roman « Et vous passerez comme des vents fous » bei Actes Sud (einer der Lieblinge der Buchhändlerin in diesem Literaturherbst).

« Während der Sommerweidezeit schüren die wiederholten Angriffe einer Bärin die Spannungen in einem Pyrenäental. Die Ethologin Alma und der Schäfer Gaspard versuchen, sich aus den Debatten herauszuhalten, indem sie sich mit den Bergen verbinden und ihr Leben mit dem der Tiere vereinen. In dieser Gegend, in der Mensch und Tier eng miteinander verbunden sind, hallt die Geschichte eines jungen Bärenschauspielers, der vor einem Jahrhundert nach New York ging, um sein Glück zu machen, auf tragische Weise in der Gegenwart wider ».

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn