Rencontre littéraire avec Claire Sibille 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 17 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Librairie « L’Escapade » organise une rencontre littéraire avec l’autrice Claire Sibille (de Lasseube).

Présentation du recueil « Lire et dire le désir : #whenIwas15 » aux éditions Thierry Magnier, à l’initiative de Nicolas Mathieu, suite à la censure d’un livre par Gérald Darmanin.

L’écrivain Lasseuboise, Claire Sibille, a vu son texte sélectionné dans les 70 de ce recueil, et viendra nous en parler.

De l’incontournable Bicyclette bleue, en passant par les romans de Judy Blume, Anaïs Nin ou Annie Ernaux, nombreux sont les livres à l’origine des 1ers émois adolescents.

Aujourd’hui, femmes et hommes de tout âge sont revenus sur les pas de leurs 15 ans pour se remémorer cet éveil à la sexualité grâce à la littérature..

6 Place de la Cathédrale L’Escapade

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « L’Escapade » bookshop is organizing a literary encounter with author Claire Sibille (from Lasseube).

Presentation of the collection « Lire et dire le désir : #whenIwas15 » published by Thierry Magnier, on the initiative of Nicolas Mathieu, following the censorship of a book by Gérald Darmanin.

Lasseuboise writer Claire Sibille has had her text selected from the 70 in this collection, and will be coming to talk to us about it.

From the classic Bicyclette bleue to the novels of Judy Blume, Anaïs Nin and Annie Ernaux, many books are at the origin of the 1st adolescent emotions.

Today, men and women of all ages have retraced the steps of their 15s to recall this awakening to sexuality through literature.

La librería « L’Escapade » organiza un encuentro literario con la escritora Claire Sibille (de Lasseube).

Presentación de la colección « Lire et dire le désir : #whenIwas15 » publicada por Thierry Magnier, por iniciativa de Nicolas Mathieu, tras la censura de un libro de Gérald Darmanin.

Claire Sibille, escritora de Lasseuboise, ha sido seleccionada como uno de los 70 textos de esta colección, y vendrá a hablarnos de ello.

Desde el clásico Bicyclette bleue hasta las novelas de Judy Blume, Anaïs Nin o Annie Ernaux, muchos libros son responsables de las primeras emociones adolescentes.

Hoy, hombres y mujeres de todas las edades han vuelto sobre sus pasos de los 15 para rememorar ese despertar a la sexualidad a través de la literatura.

Die Buchhandlung « L’Escapade » organisiert eine literarische Begegnung mit der Autorin Claire Sibille (aus Lasseube).

Vorstellung der Sammlung « Lire et dire le désir: #whenIwas15 » im Verlag Thierry Magnier, auf Initiative von Nicolas Mathieu nach der Zensur eines Buches durch Gérald Darmanin.

Die Schriftstellerin aus Lasseuboise, Claire Sibille, sah ihren Text als einen von 70 in dieser Sammlung ausgewählt und wird uns darüber berichten.

Vom unumgänglichen Blauen Fahrrad über die Romane von Judy Blume, Anaïs Nin oder Annie Ernaux gibt es viele Bücher, die die ersten Gefühle bei Jugendlichen auslösen.

Heute sind Frauen und Männer jeden Alters auf den Spuren ihrer 15-Jährigen zurückgekehrt, um sich an das Erwachen der Sexualität durch die Literatur zu erinnern.

