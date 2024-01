Chasse aux énigmes 6 Place d’Armes Neuf-Brisach, lundi 1 janvier 2024.

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 17:00:00

Partez en famille ou entre amis à la découverte de la Cité Vauban ! Une manière originale et insolite pour petits et grands de visiter la ville et les remparts.

Progressez d’étape en étape en élucidant rébus, charades et autres questions pour aboutir à la clé de l’énigme.

6 Place d’Armes

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est info@visitalsacerhinbrisach.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach