Visite guidée hivernale 6 Place d’Armes Neuf-Brisach, 8 décembre 2023, Neuf-Brisach.

Neuf-Brisach,Haut-Rhin

Venez découvrir le chef-d’oeuvre de Vauban, Neuf-Brisach, ville fortifiée inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Votre guide en costume vous contera également des anecdotes sur Noël d’Antan. Visite suivie d’une boisson chaude..

2023-12-08 à ; fin : 2023-12-10 . EUR.

6 Place d’Armes

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover Vauban’s masterpiece, Neuf-Brisach, a fortified town listed as a UNESCO heritage site. Your guide in costume will also tell you anecdotes about Christmas in the past. Visit followed by a hot drink.

Venga a descubrir la obra maestra de Vauban, Neuf-Brisach, una ciudad fortificada declarada patrimonio de la UNESCO. Su guía disfrazado también le contará anécdotas sobre la Navidad en el pasado. Visita seguida de una bebida caliente.

Entdecken Sie Vaubans Meisterwerk Neuf-Brisach, eine befestigte Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ihr kostümierter Fremdenführer wird Ihnen auch Anekdoten über Weihnachten in Antan erzählen. Besichtigung mit anschließendem Heißgetränk.

