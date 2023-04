Chasse aux énigmes 6 Place d’Armes, 1 janvier 2023, Neuf-Brisach.

Partez en famille ou entre amis à la découverte de la Cité Vauban ! Une manière originale et insolite pour petits et grands de visiter la ville et les remparts.

Progressez d’étape en étape en élucidant rébus, charades et autres questions pour aboutir à la clé de l’énigme..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

6 Place d’Armes

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est



Discover the Cité Vauban with family or friends! An original and unusual way for young and old to visit the city and the ramparts.

Work your way through the puzzle by solving puzzles, charades and other questions to get to the key to the riddle.

Salga con su familia o amigos a descubrir la Cité Vauban Una forma original e inusual de visitar la ciudad y las murallas para grandes y pequeños.

Avanza de etapa en etapa resolviendo rompecabezas, charadas y otras preguntas para encontrar la clave del enigma.

Gehen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden auf Entdeckungsreise in der Cité Vauban! Eine originelle und ungewöhnliche Art für Groß und Klein, die Stadt und die Stadtmauern zu besichtigen.

Gehen Sie von Etappe zu Etappe, indem Sie Rebus, Scharade und andere Fragen lösen, um schließlich des Rätsels Lösung zu finden.

