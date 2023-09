RENCONTRE AVEC DELPHINE GROUES 6 Place Clémenceau Senones, 29 septembre 2023, Senones.

Senones,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Delphine GROUÈS, autrice, directrice de la maison des arts et de la création de Sciences Po, « Cordillera » (Le Cherche Midi).

Delphine Grouès qui dirige un institut de Sciences Po et arpente chaque année la cordillère des Andes à cheval livre ici un excellent premier roman qui tient toutes les promesses qu’il nous a faites¿: une fresque romanesque, familiale et historique qui nous transporte à l’autre bout du monde.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 19:30:00 fin : 2023-09-29 20:30:00. 0 EUR.

6 Place Clémenceau Médiathèque

Senones 88210 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

Delphine GROUÈS, author, director of the Maison des Arts et de la Création at Sciences Po, « Cordillera » (Le Cherche Midi).

Delphine Grouès, who runs a Sciences Po institute and travels the Andes on horseback every year, has produced an excellent first novel that delivers on all the promises she made¿: a romantic, family and historical fresco that takes us to the other side of the world.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Delphine GROUÈS, escritora, directora de la Maison des arts et de la création de Sciences Po, « Cordillera » (Le Cherche Midi).

Delphine Grouès, que dirige un instituto en Sciences Po y recorre los Andes a caballo todos los años, ha producido una excelente primera novela que cumple todas las promesas que hizo¿: un fresco ficticio, familiar e histórico que nos lleva al otro lado del mundo.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Delphine GROUÈS, Autorin, Leiterin des Maison des arts et de la création de Sciences Po, « Cordillera » (Le Cherche Midi).

Delphine Grouès, die ein Institut von Sciences Po leitet und jedes Jahr zu Pferd durch die Anden reitet, legt hier einen ausgezeichneten ersten Roman vor, der alle Versprechungen hält, die er uns gemacht hat¿: eine romantische, familiäre und historische Freske, die uns ans andere Ende der Welt führt.

