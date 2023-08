VISITE GUIDEE SUR LA RUE DE LA FRANCHE-PIERRE 6 Place Christian Poncelet Remiremont, 17 septembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

La rue de La Franche-Pierre a une histoire extrêmement riche. Parcourez avec un guide cette rue à l’histoire extraordinaire allant de sa création au Moyen-Âge à la fin du XXème siècle. Finissez la visite à l’Office de tourisme par une dégustation de bières locales.

Réservation obligatoire.

Place limité.

Dimanche 2023-09-17 11:00:00 fin : 2023-09-17 10:45:00. .

6 Place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Rue de La Franche-Pierre has an extremely rich history. Take a guided tour of this street with its extraordinary history, from its creation in the Middle Ages to the end of the 20th century. End your visit at the Tourist Office with a tasting of local beers.

Reservations required.

Places limited

La calle de La Franche-Pierre tiene una historia riquísima. Realice una visita guiada por esta calle de extraordinaria historia, desde su creación en la Edad Media hasta finales del siglo XX. Termine su visita en la Oficina de Turismo con una degustación de cervezas locales.

Imprescindible reservar.

Plazas limitadas

Die Rue de La Franche-Pierre hat eine äußerst reiche Geschichte. Gehen Sie mit einem Führer durch diese Straße mit ihrer außergewöhnlichen Geschichte, die von ihrer Entstehung im Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts reicht. Beenden Sie den Rundgang im Fremdenverkehrsamt mit einer Verkostung lokaler Biere.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Begrenzter Platz

Mise à jour le 2023-08-28 par OT REMIREMONT