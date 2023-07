Les ateliers créatifs Milo : fleurs séchées 6 place Charles de Gaulle Ouistreham, 5 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Les Ateliers Milo, pour un été créatif ! Atelier couronnes de fleurs séchées : « Sur un support circulaire, vous serez accompagné pour créer votre propre couronne de fleurs séchées, décoration tendance qui devient une véritable décoration pour vos intérieurs. Diverses feuillages et fleurs vous seront proposés pour concevoir la couronne qui vous ressemble ! »..

2023-07-05 10:00:00 fin : 2023-07-05 11:30:00. .

6 place Charles de Gaulle Milo, le concept-store végétal

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Les Ateliers Milo, for a creative summer! Dried flower wreath workshop: « On a circular support, you’ll be guided to create your own dried flower wreath, a trendy decoration that becomes a real eye-catcher in your home. A variety of foliage and flowers will be suggested to help you design the wreath that’s just right for you!

Les Ateliers Milo, ¡para un verano creativo! Taller de coronas de flores secas: « Sobre un soporte circular, se le guiará para crear su propia corona de flores secas, una decoración de moda que se está convirtiendo en un verdadero punto de atracción en su hogar. Se le propondrá una variedad de follajes y flores para ayudarle a crear la corona que más le convenga ».

Die Milo-Ateliers, für einen kreativen Sommer! Workshop Trockenblumenkränze: « Auf einer kreisförmigen Unterlage werden Sie dabei begleitet, Ihren eigenen Kranz aus Trockenblumen zu gestalten, eine trendige Dekoration, die zu einer echten Zierde für Ihre Innenräume wird. Verschiedene Blätter und Blumen werden Ihnen vorgeschlagen, um den Kranz zu entwerfen, der Ihnen am besten gefällt!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité