Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-08-09 18:00:00 . L’Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais organise son 19ème Salon dédié aux artistes amateurs qui souhaitent exposer mais qui n’osent pas se lancer seuls.

Chaque artiste peut présenter jusqu’à 2 oeuvres, peu importe la technique utilisée, et répondant à la thématique imposée « L’esprit olympique, à travers ses valeurs (esprit d’équipe, dépassement de soi, amitié, respect, excellence, détermination, égalité, inspiration et courage).

Inscription obligatoire car nombre de places limité. EUR.

