Début : 2023-12-28 14:30:00

fin : 2023-12-28 . Le jeudi 28 décembre à 14h30, allez assistez en famille au ciné mômes : Le pôle express à l’auditorium du théâtre du chevalet. Gratuit (à partir de 6ans)

Réservations conseillée Plus d’info : 03.44.93.28.21 / accueil-media@noyon.fr 0 .

