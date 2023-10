La médiathèque fête Halloween 6 Place Aristide Briand Azur, 3 novembre 2023, Azur.

Azur,Landes

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, dès vendredi soir la médiathèque d’Azur propose, pour les enfants dès 3 ans, des petits jeux et activités manuelles, et pour otus, un décor photo qui attend sorcières, fantômes et autres monstres, afin de se faire tirer le portrait.

Vendredi 3 novembre, soirée jeux de société pour les plus de 8 ans et adultes. Inscription auprès de la médiathèque..

6 Place Aristide Briand Médiathèque municipale

Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ Day school vacations, starting Friday evening, the Médiathèque d’Azur is offering games and crafts for children aged 3 and over, and a photo set for witches, ghosts and other monsters to have their portrait taken.

Friday November 3, board game evening for over 8s and adults. Registration at the mediatheque.

Durante las vacaciones escolares de Todos los Santos, la Médiathèque d’Azur propone, a partir del viernes por la tarde, juegos y manualidades para niños a partir de 3 años, y un plató fotográfico para que brujas, fantasmas y otros monstruos se retraten.

Viernes 3 de noviembre, velada de juegos de mesa para mayores de 8 años y adultos. Inscripciones en la biblioteca multimedia.

Während der Schulferien zu Allerheiligen bietet die Mediathek von Azur ab Freitagabend für Kinder ab 3 Jahren kleine Spiele und Bastelaktivitäten an, und für Otus gibt es eine Fotodekoration, die auf Hexen, Geister und andere Monster wartet, um sich porträtieren zu lassen.

Freitag, 3. November, Abend mit Gesellschaftsspielen für alle ab 8 Jahren und Erwachsene. Anmeldung bei der Mediathek.

