6 pattes, 4 ailes ? Les Insectes, du 04 mai 2024 au 06 janvier 2025 Musées Trésors géologiques de Normandie Conches-en-Ouche, samedi 4 mai 2024.

6 pattes, 4 ailes ? Les Insectes, du 04 mai 2024 au 06 janvier 2025
Musées Trésors géologiques de Normandie
Conches-en-Ouche

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… Les insectes, dont les papillons, sont avant tout omniprésents et indispensables ! En 400 millions d’années d’évolution, ils ont développé une formidable diversité et colonisé tous les milieux.

L’exposition retrace l’histoire de ce groupe d’animaux qui compte actuellement plus d’un million d’espèces sur Terre. Les insectes sont une pièce maîtresse du fonctionnement des écosystèmes et fournissent à l’humanité des services essentiels, contribuant à assurer la sécurité alimentaire, préserver la biodiversité.

Nous vous invitons à découvrir de rares et exceptionnelles collections de boites d’entomologistes du XIX siècle à nos jours, mais aussi dessins, objets d’art et d’histoire autour des insectes.

Du 4 mai 2024 au 6 janvier 2025

Visite sur rendez-vous Tél 06.85.43.78.30

Musées Trésors géologiques de Normandie 14, rue Jacques Villon

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie

