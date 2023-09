Dernière ouverture de l’atelier d’Abo 6 lotissement Guesaine Uhart-Cize, 30 septembre 2023, Uhart-Cize.

Uhart-Cize,Pyrénées-Atlantiques

Madame Jacquie Bougis et l’association Konstelazioa ont le plaisir de vous inviter à la dernière ouverture de l’atelier d’Abo. Venez y découvrir l’univers de l’artiste à travers une exposition de ses dessins, gravures, carnets de croquis tableaux ainsi que ses lectures et sa musique..

6 lotissement Guesaine

Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jacquie Bougis and the Konstelazioa association are pleased to invite you to the latest opening of Abo’s studio. Come and discover the artist’s world through an exhibition of his drawings, engravings, sketchbooks, paintings, readings and music.

Jacquie Bougis y la asociación Konstelazioa tienen el placer de invitarle a la última inauguración del estudio de Abo. Venga a descubrir el universo del artista a través de una exposición de sus dibujos, grabados, cuadernos de bocetos, pinturas, lecturas y música.

Frau Jacquie Bougis und der Verein Konstelazioa freuen sich, Sie zur letzten Öffnung des Ateliers von Abo einladen zu können. Entdecken Sie die Welt des Künstlers durch eine Ausstellung seiner Zeichnungen, Drucke, Skizzenbücher, Bilder, Lesungen und Musik.

