Klangwanderweg 6, Lisseneck. L-9377 Hoscheid., 2 juin 2023, Hoscheid.

Klangwanderweg 2 – 4 juin 6, Lisseneck. L-9377 Hoscheid.

A Hoscheid, au milieu du parc naturel de l’Our, un circuit de randonnée sonore de 6 km vous attend dans un paysage très attrayant. Des artistes nationaux et étrangers ont créé une variété de points sonores qui vous invitent à écouter, à faire de la musique et à profiter, c’est-à-dire à découvrir un paysage fascinant. Des points d’écoute et des sculptures sonores font de l’itinéraire circulaire une destination d’excursion intéressante, en particulier pour les familles et les classes scolaires. Pour des collations du grill pendant la randonnée, vous pouvez contacter le Syndicat d’Initiative Hoscheid (Tél. : 621 767 604).

Au Café Annette, vous pouvez également emprunter gratuitement le « sac à dos sonore » ; il contient des ustensiles supplémentaires pour diverses stations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

