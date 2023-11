Noël à l’atelier d’Isabelle Mathis – Emailleur d’art 6 Lieu-dit Le Temple Saint-Léger-la-Montagne, 28 décembre 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Pour la 5ème année consécutive, Isabelle ouvre gratuitement les portes de son atelier. Le petit moulin qui abrite son atelier se niche au cœur de la forêt limousine, adossé à la Pierre Tremblante. Venez partager un moment convivial avec l’artiste autour d’un vin chaud à la cannelle et de biscuits de Noël dans un cadre idyllique et authentique. C’est aussi l’opportunité de faire l’acquisition de créations artisanales uniques réalisées à la main dans les Monts d’Ambazac et qui viennent d’être présentées au prestigieux salon du Made in France à Paris. Toute l’année sur RDV, découvrez les secrets de l’émail au travers de visites et d’ateliers bijoux..

2023-12-28 fin : 2023-12-30 16:30:00. EUR.

6 Lieu-dit Le Temple

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the 5th year running, Isabelle opens the doors of her workshop free of charge. The little mill that houses her studio nestles in the heart of the Limousin forest, against the backdrop of the Pierre Tremblante. Come and share a convivial moment with the artist over cinnamon mulled wine and Christmas cookies in an idyllic, authentic setting. It’s also an opportunity to acquire one-of-a-kind handmade creations from the Monts d’Ambazac, recently presented at the prestigious Made in France trade show in Paris. All year round, by appointment only, discover the secrets of enameling through tours and jewelry workshops.

Por quinto año consecutivo, Isabelle abre gratuitamente las puertas de su taller. El pequeño molino que alberga su taller se encuentra en el corazón del bosque de Limousin, con el Pierre Tremblante como telón de fondo. Venga a compartir con la artista un momento de convivencia con vino caliente a la canela y galletas navideñas en un entorno idílico y auténtico. También es la ocasión de comprar algunas creaciones artesanales únicas de los Monts d’Ambazac, que acaban de ser expuestas en el prestigioso salón Made in France de París. Durante todo el año, con cita previa, descubra los secretos del esmaltado a través de visitas y talleres de joyería.

Im fünften Jahr in Folge öffnet Isabelle die Türen ihres Ateliers kostenlos. Die kleine Mühle, die ihr Atelier beherbergt, liegt im Herzen des Limousin-Waldes, angelehnt an den « Pierre Tremblante » (Zitterstein). Genießen Sie bei einem Zimtglühwein und Weihnachtsplätzchen in einer idyllischen und authentischen Umgebung einen geselligen Moment mit der Künstlerin. Es ist auch die Gelegenheit, einzigartige handwerkliche Kreationen zu erwerben, die in den Monts d’Ambazac von Hand gefertigt werden und gerade auf der renommierten Messe Made in France in Paris vorgestellt wurden. Entdecken Sie das ganze Jahr über auf Anfrage die Geheimnisse der Emaillekunst bei Besichtigungen und Schmuckworkshops.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Monts du Limousin