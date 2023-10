Apéro-ciné / Le mois du film documentaire 6 Lieu-dit La Motte Égry, 3 novembre 2023, Égry.

Égry,Loiret

L’association DICILA à Egry vous propose une soirée apéro-ciné dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec CICLIC.

Le film « Là où l’herbe est plus verte » de Coco Tassel, produit par Petit à Petit Production dure 89 minutes..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

6 Lieu-dit La Motte

Égry 45340 Loiret Centre-Val de Loire



The DICILA association in Egry invites you to an aperitif-cinema evening as part of Documentary Film Month, in partnership with CICLIC.

The film « Là où l’herbe est plus verte » by Coco Tassel, produced by Petit à Petit Production, lasts 89 minutes.

La asociación DICILA de Egry organiza una velada cinematográfica en el marco del Mes del Cine Documental, en colaboración con CICLIC.

La película « Là où l’herbe est plus verte » de Coco Tassel, producida por Petit à Petit Production, dura 89 minutos.

Der Verein DICILA in Egry bietet Ihnen im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms in Zusammenarbeit mit CICLIC einen Apero-Kinoabend an.

Der Film « Là où l’herbe est plus verte » von Coco Tassel, produziert von Petit à Petit Production, dauert 89 Minuten.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT GRAND PITHIVERAIS