Marché de Noël chez Autrefoie 6 lieu-dit La Branle Caudrot, 16 décembre 2023 10:00, Caudrot.

Caudrot,Gironde

Autrefoie producteur de foie gras à Caudrot, vous invite à son marché de Noël ! De nombreux producteurs et artisans vous y attendent toute la journée pour trouver vos dernières idées cadeau et déguster quelques produits locaux. Le père Noël sera présent pour des photos avec les enfants de 10 h à 16 h..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. EUR.

6 lieu-dit La Branle Autrefoie

Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Autrefoie, a foie gras producer in Caudrot, invites you to its Christmas market! A host of producers and artisans will be on hand all day to help you find your latest gift ideas and sample some local produce. Santa Claus will be on hand for photos with children from 10 a.m. to 4 p.m.

Autrefoie, productor de foie gras de Caudrot, le invita a su mercado navideño Durante todo el día, numerosos productores y artesanos le ayudarán a encontrar sus últimas ideas para regalar y a degustar los productos locales. De 10.00 a 16.00 horas, Papá Noel se hará fotos con los niños.

Autrefoie, Produzent von Stopfleber in Caudrot, lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein! Zahlreiche Produzenten und Handwerker erwarten Sie dort den ganzen Tag über, damit Sie Ihre neuesten Geschenkideen finden und einige lokale Produkte probieren können. Der Weihnachtsmann wird von 10 bis 16 Uhr anwesend sein, um Fotos mit den Kindern zu machen.

