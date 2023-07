A la rencontre des producteurs : la chèvrerie d’Anne Paraud & la ferme des Feuillardiers 6 Les Plaisirs Les Cars, 18 août 2023, Les Cars.

Les Cars,Haute-Vienne

Venez rencontrer les producteurs locaux lors d’une ouverture exceptionnelle de leurs fermes : La chèvrerie d’Anne Paraud & La ferme des feuillardiers d’Adrien (vaches et brebis). A l’issue des visites, ventes de produits de la ferme. Pensez à apporter vos paniers ! Réservation obligatoire..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 12:00:00. .

6 Les Plaisirs

Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet local producers at a special opening of their farms: La chèvrerie d’Anne Paraud & La ferme des feuillardiers d’Adrien (cows and sheep). After the visits, sales of farm produce. Don’t forget to bring your baskets! Reservations required.

Venga a conocer a los productores locales que abren sus granjas al público: La chèvrerie d’Anne Paraud & La ferme des feuillardiers d’Adrien (vacas y ovejas). Venta de productos agrícolas después de las visitas. No olvide traer sus cestas Imprescindible reservar.

Treffen Sie lokale Produzenten bei einer außergewöhnlichen Öffnung ihrer Bauernhöfe: La chèvrerie d’Anne Paraud & La ferme des feuillardiers d’Adrien (Kühe und Schafe). Im Anschluss an die Besichtigungen werden die Produkte der Bauernhöfe verkauft. Denken Sie daran, Ihre Körbe mitzubringen! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus