Marché de Noël au Chalet du Bois 6 Le Poteau Champagnac-la-Rivière, 13 décembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

Le Chalet du Bois vous invite à son marché de Noël au Parc Verger, l’occasion de passer un bel après midi de décembre. Au programme : artisans locaux, cadeaux de Noël, chants, tombola, tartes de Noël, vin chaud. Ambiance chaleureuse en perspective !.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

6 Le Poteau Parc Verger

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Chalet du Bois invites you to its Christmas market in the Parc Verger, an opportunity to spend a lovely December afternoon. On the program: local crafts, Christmas gifts, carols, tombola, Christmas tarts, mulled wine. A warm atmosphere awaits you!

El Chalet du Bois le invita a su mercado navideño en el Parc Verger, donde podrá pasar una agradable tarde de diciembre. En el programa: artesanos locales, regalos navideños, villancicos, tómbola, tartas de Navidad y vino caliente. Le espera un ambiente cálido y acogedor

Das Chalet du Bois lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt im Parc Verger ein. Dies ist die Gelegenheit, einen schönen Dezembernachmittag zu verbringen. Auf dem Programm stehen: lokale Handwerker, Weihnachtsgeschenke, Gesang, Tombola, Weihnachtskuchen, Glühwein. Eine gemütliche Atmosphäre in Aussicht!

