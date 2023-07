Les délices de nos herbages 6 le canivet Saint-Loup-Terrier, 12 juillet 2023, Saint-Loup-Terrier.

Saint-Loup-Terrier,Ardennes

L’exploitation est située au cœur des Ardennes, à Saint Loup Terrier, dans une région herbagée et vallonée. Implantée dans un hameau de la commune où les producteurs élèvent 50 vaches allaitantes Limousine avec leurs élèves.Depuis toujours ils travaillent une agriculture raisonnée et sont maintenant dans une démarche de qualité supplémentaire en passant en Agriculture biologique. Ils vous proposent depuis quelques années, pour les mois de septembre à juin, des colis de viande de Limousine de 5 ou 10 kg en vente directe à la ferme. Génisse, bœuf ou veau élevés sous la mère. Ils assurent la vente directe en sachets sous vide et sans aucun conservateur.Retrouvez leurs produits sur commande par téléphone uniquement.Et pour connaître le contenu des colis, vous pouvez directement consulter le site internet ..

fin : . .

6 le canivet

Saint-Loup-Terrier 08130 Ardennes Grand Est



The farm is located in the heart of the Ardennes, in Saint Loup Terrier, in a grassy and hilly area. Located in a hamlet of the village, the producers raise 50 Limousin cows with their pupils. They have always worked in a reasoned agriculture and are now in a step of additional quality by passing in organic agriculture. They have always worked with a reasoned agriculture and are now in an additional quality approach by passing in organic agriculture. They propose you for the months of September to June, packages of meat of Limousine of 5 or 10 kg in direct sale to the farm. Heifer, beef or veal raised under the mother. They ensure the direct sale in vacuum bags and without any preservative.find their products on order by telephone only.and to know the contents of the parcels, you can directly consult the Internet site.

La granja está situada en el corazón de las Ardenas, en Saint Loup Terrier, en una zona de pastos y colinas. Situados en una aldea de la comuna, los productores crían 50 vacas nodrizas de raza Limousin con sus alumnos. Siempre han trabajado en una agricultura razonada y ahora están en un proceso de calidad adicional al pasar por la agricultura ecológica. Siempre han trabajado con una agricultura sostenible y ahora están en proceso de añadir calidad pasándose a la agricultura ecológica. Desde hace unos años, ofrecen paquetes de 5 o 10 kg de carne de Limusín para su venta directamente desde la granja. Novilla, carne de vaca o ternera criada bajo la madre. Venden directamente desde la granja en bolsas envasadas al vacío sin ningún tipo de conservante. Se pueden pedir sus productos sólo por teléfono y para saber qué contienen los paquetes, se puede ir directamente a la página web.

Der Betrieb liegt im Herzen der Ardennen, in Saint Loup Terrier, in einer grünen und hügeligen Region. Der Betrieb befindet sich in einem Weiler der Gemeinde, wo die Erzeuger mit ihren Schülern 50 Limousin-Mutterkühe züchten. Sie arbeiten seit jeher in einer vernünftigen Landwirtschaft und haben nun einen zusätzlichen Qualitätsansatz gewählt, indem sie auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben. Seit einigen Jahren bieten sie Ihnen in den Monaten September bis Juni 5- oder 10-kg-Pakete mit Limousin-Fleisch zum Direktverkauf auf dem Hof an. Färsen, Ochsen oder Kälber, die unter der Mutter aufgezogen werden. Sie bieten den Direktverkauf in Vakuumbeuteln und ohne Konservierungsstoffe an.Sie finden ihre Produkte nur auf telefonische Bestellung.Und um den Inhalt der Pakete zu erfahren, können Sie direkt die Website konsultieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme