Marché artistique de Noël 6 Lascoux Jouillat, 1 décembre 2023, Jouillat.

Jouillat,Creuse

Marché artistique de Noël organisé par les Ateliers Vie aux Coudercs.

Divers exposants : dessins, peintures, sculptures, vitraux, fusing, librairie, miel, coffrets cadeaux….

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

6 Lascoux Ateliers et vie aux Coudercs

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas art market organized by Ateliers Vie aux Coudercs.

Various exhibitors: drawings, paintings, sculptures, stained glass, fusing, bookshop, honey, gift boxes…

Mercado de arte navideño organizado por Ateliers Vie aux Coudercs.

Expositores variados: dibujos, pinturas, esculturas, vidrieras, fusing, librería, miel, cajas de regalo…

Künstlerischer Weihnachtsmarkt, organisiert von den Ateliers Vie aux Coudercs.

Verschiedene Aussteller: Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Glasmalerei, Fusing, Buchhandlung, Honig, Geschenkboxen…

Mise à jour le 2023-11-27 par Creuse Tourisme