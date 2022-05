6 juin – HK à la sauce belge – Bruxelles Le chevreuil heureux Ville de Bruxelles Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

Le chevreuil heureux, le lundi 6 juin à 17:00

En plein coeur de Bruxelles, au grand air, à même les pavés; Une fête poétique, une fête solidaire et chaleureuse où HK viendra sera cuisiné à la sauce belge, en formule acoustique accompagné d’un trio de musiciens du coin :) Lorcan au violon ainsi qu’à la mandoline, Pascal à la guitare, et Lolita à l’accodréon.

Entrée libre

Dans le cadre du festival du chevreuil heureux, HK en formule acoustique accompagné de musiciens belges. Le chevreuil heureux Rue du chevreuil, Bruxelles Ville de Bruxelles Pentagone Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-06T17:00:00 2022-06-06T21:00:00

