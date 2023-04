Stage arts du cirque 6 Impasse des Riouses, 17 avril 2023, Sainte-Sigolène.

Les arts du cirque sont un support idéal pour développer la motricité, la créativité et l’expression de soi. Loin de toute compétition, l’Hurluberlu invite ses pratiquants au dépassement de soi, dans la joie..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

6 Impasse des Riouses Salle de cirque

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Circus arts are an ideal medium for developing motor skills, creativity and self-expression. Far from any competition, l’Hurluberlu invites its participants to surpass themselves, in joy.

Las artes circenses son un medio ideal para desarrollar la motricidad, la creatividad y la autoexpresión. Lejos de cualquier competición, L’Hurluberlu invita a sus participantes a superarse en alegría.

Die Zirkuskünste sind ein ideales Medium zur Entwicklung der Motorik, der Kreativität und des Selbstausdrucks. Fernab von jeglichem Wettbewerb lädt das Hurluberlu seine Praktizierenden dazu ein, mit Freude über sich selbst hinauszuwachsen.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron