Pomme, jus de pomme, gelée de Pomme 6 grand’Rue Auge, 12 juillet 2023, Auge.

Auge,Ardennes

Bianca vous propose ses jus de pommes et mélanges 100% local, produits avec la Reine des Reinettes qui lui donne sa couleur dorée et la Cox’s Orange sa saveur unique ! Jus de pommes et mélanges avec d’autres fruits et légumes, gelée de pommes, confituresRetrouvez ce producteur de Pommes à Renwez le 4ème vendredi du mois ouvert de 15h à 20h..

6 grand’Rue

Auge 08380 Ardennes Grand Est



Bianca offers you its apple juices and blends 100% local, produced with Reine des Reinettes which gives it its golden colour and Cox’s Orange its unique flavour! Apple juice and blends with other fruits and vegetables, apple jelly, jamsRetrouvez this producer of Apples in Renwez on the 4th Friday of the month open from 15h to 20h.

Bianca le ofrece sus zumos y mezclas de manzanas 100% locales, elaboradas con la Reine des Reinettes que le da su color dorado y la Cox’s Orange su sabor único Zumo de manzana y mezclas con otras frutas y verduras, jalea de manzana, mermeladasEncuentre a este productor de manzanas en Renwez el cuarto viernes del mes, abierto de 15 a 20 horas.

Bianca bietet Ihnen ihre Apfelsäfte und -mischungen an, die zu 100 % aus einheimischen Äpfeln bestehen. Sie werden mit Reine des Reinettes hergestellt, die dem Saft seine goldene Farbe verleiht, und mit Cox’s Orange, die ihm seinen einzigartigen Geschmack verleiht! Apfelsaft und Mischungen mit anderen Obst- und Gemüsesorten, Apfelgelee, KonfitürenTreffen Sie diesen Apfelbauern in Renwez am 4. Freitag des Monats von 15 bis 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme