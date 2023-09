Atelier permaculture 6 grand rue Plumont Catégories d’Évènement: Jura

Plumont Atelier permaculture 6 grand rue Plumont, 22 septembre 2023, Plumont. Plumont,Jura .

2023-09-22 fin : 2023-09-22 17:00:00. EUR.

6 grand rue Le Serpolet

Plumont 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-14 par ENERGY CITIES Détails Catégories d’Évènement: Jura, Plumont Autres Lieu 6 grand rue Adresse 6 grand rue Le Serpolet Ville Plumont Departement Jura Lieu Ville 6 grand rue Plumont latitude longitude 47.12451;5.71196

6 grand rue Plumont Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plumont/