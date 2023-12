Découverte autour du café : de l’arbre à la tasse 6 grand rue Castillonnès, 1 janvier 2024, Castillonnès.

Castillonnès Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Découvrez l’univers du café de qualité et de spécialité et tout le travail qui est fait avant de pouvoir déguster un bon café, sourcé puis torréfié artisanalement.

Atelier gratuit, uniquement sur réservation les lundis et mercredis et par petits groupes de 4 à 6 personnes..

6 grand rue L’Atelier Cafés du Moulin

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



