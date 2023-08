Coupe du Monde de Rugby au Château Gayon 6 Gayon Caudrot, 8 septembre 2023, Caudrot.

Caudrot,Gironde

Nous diffusons plusieurs matchs de la Coupe du Monde de Rugby sur grand écran, au sein de notre salle de réception située au cœur de notre chai. Nous proposerons également un service de verres de vin, de bière et de tapas. Nous pouvons accueillir 50 personnes assises..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

6 Gayon Château Gayon

Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We’re showing several Rugby World Cup matches on the big screen, in our reception room in the heart of our winery. We will also be serving glasses of wine, beer and tapas. We can accommodate 50 seated guests.

Proyectaremos varios partidos de la Copa del Mundo de Rugby en la gran pantalla de nuestro salón de actos, en el corazón de nuestra bodega. También serviremos copas de vino, cerveza y tapas. Tenemos capacidad para 50 personas.

Wir zeigen mehrere Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft auf Großbildschirmen in unserem Empfangsraum im Herzen unseres Weinkellers. Außerdem bieten wir Ihnen Wein, Bier und Tapas an. Wir bieten Platz für 50 Personen.

Mise à jour le 2023-08-22 par Gironde Tourisme