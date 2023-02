A la rencontre de Métiers d’Art à Forcalquier 6 Galerie – Garage L – Atelier little Joe Forcalquier Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

A la rencontre de Métiers d’Art à Forcalquier 6 Galerie – Garage L – Atelier little Joe, 31 mars 2023, Forcalquier. A la rencontre de Métiers d’Art à Forcalquier 31 mars – 2 avril 6 Galerie – Garage L – Atelier little Joe Au cœur de ville de Forcalquier, allez à la rencontre de métiers d’art et découvrez le savoir-faire, les outils, les œuvres d’un artisan d’art passionné pour partager son chemin de création. 6 Galerie – Garage L – Atelier little Joe Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Au cœur de la ville de Forcalquier, dans les Alpes de Haute Provence, six artisans d’art de l’association « Les Ateliers » se proposent de présenter comment « Sublimer le quotidien » les 31 mars et 01 & 02 avril 2023 dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. Leurs métiers : Céramiste, Doreur, Potier, Relieur, Sculpteur, Tisserand. Leurs passions avant tout.

Leur quotidien : le choix des matières ; le cheminement de la matière à l’œuvre d’art ; le processus de création dans leur atelier.

Pour ces artisans d’art la matière est différente : plus pesante dans la sculpture, plus fragile dans la céramique, plus minutieuse dans la reliure, plus aérienne dans le tissage, …. ; et toujours subtile dans sa mise en forme et sa relation avec le maître d’art, qui, au bout du compte, parviendra à sublimer le quotidien de l’utilisateur.

Si, ordinairement, le public est en contemplation face à l’objet achevé, cet événement va lui permettre non seulement de rencontrer l’artiste mais également, par la découverte de ses outils et de ses gestes, de l’imaginer dans d’autres lieux, son atelier envahi de matériaux divers et d’outils, et de découvrir et d’apprécier ce qui a contribué à l’élaboration de l’objet. Ainsi, une déambulation au cœur de la ville de Forcalquier permettra aux visiteurs curieux de rencontrer tisserand, relieur, potier, sculpteur, céramiste, autant de professionnels amoureux de leur art que soucieux et exigeants de l’excellence de leur travail: Au 6 Galerie d’art (6 rue Plauchud) pour rencontrer Catherine Biglietti Sculptrice , Catherine Pasteau Céramiste, Laetitia Marty Sculptrice , Françoise Gorenflot Tisserande,

A l’Atelier Little Jo (12 rue Latourette côté jardin) Joël Léon Céramiste Atelier ouvert vendredi et samedi,

Garage L (Boulevard Bouche) pour rencontrer Vanessa Krolikowski Atelier de restauration du livre reliure dorure.

