Démonstration sculpture en terre 6 Galerie – Garage L – Atelier little Jo, 31 mars 2023, Forcalquier. Démonstration sculpture en terre 31 mars – 2 avril 6 Galerie – Garage L – Atelier little Jo Création d’une sculpture en terre 6 Galerie – Garage L – Atelier little Jo Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Démonstration ​de la réalisation d’une sculpture en terre grand format.

A partir d’une idée originale, je montrerai comment je monte une pièce en terre du début à la fin. J’échangerai avec plaisir sur ma pratique, mon métier, mon rapport à la création.

Je suis sculptrice-ceramiste. ​Je travaille des grès chamotté dont j’aime mettre en avant leur couleur et leur matière.

J’aime travailler les corps en leur insufflant une émotion particulière, amener le spectateur à se raconter une histoire et le faire rêver.

